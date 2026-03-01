İranlı o komutan hep son anda saldırılardan kurtuluyor! Raslantı mı hain mi?

İranlı komutan İsmail Kani'nin İsrail'in düzenlediği her saldırıda son dakikada toplantıdan erken ayrılması gündeme geldi.

İsmail Kani hakkında ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. İsrail’in düzenlediği kritik saldırıların hemen öncesinde bulunduğu noktalardan ayrıldığı öne sürülen Kani’nin, yaşanan gelişmelerden her defasında sağ kurtulması soru işaretlerini artırdı.

İddialara göre Kani, Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü gün Lübnan’daydı ancak saldırıdan kurtuldu. 12 gün sürdüğü belirtilen çatışma sürecinde üst düzey komuta kademesi hedef alınırken de hayatta kaldı.

En dikkat çeken iddia ise, Ali Hamaney ile gerçekleştirilen ve üst düzey isimlerin katıldığı istihbarat toplantısından erken ayrılması oldu. Söz konusu toplantının hedef alındığı ve birçok üst düzey ismin hayatını kaybettiği öne sürülürken, Kani’nin salondan önceden çıkmış olması dikkat çekti.

Tüm bu gelişmeler, “tesadüf mü, yoksa içeriden bilgi sızdırılıyor mu?” sorularını beraberinde getirdi. İran kamuoyunda ve uluslararası kulislerde Kani’nin ABD ve İsrail ile bağlantılı olabileceğine dair iddialar dillendiriliyor. Ancak söz konusu iddialarla ilgili resmi bir doğrulama bulunmuyor.

