İran’dan ABD üslerine füze yağmuru! 200 Amerikan askeri etkisiz hale getirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine düzenlenen misilleme saldırılarında en az 200 Amerikan personelinin öldüğünü ve yaralandığını iddia etti.

ABD desteğini arkasına alan İsrail, Cumartesi sabahının erken saatlerinde İran'ın askeri ve nükleer hedeflerine yönelik "önleyici" bir operasyon başlattığını duyurarak İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki tehditlerini etkisiz hale getirmeyi amaçladığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Batı Kudüs'ün gerçekleştirdiği bu saldırıları desteklediğini doğrularken, nükleer diplomasinin başarısızlığa uğramasını bu adımın temel tetikleyicisi olarak gösterdi. Tasnim haber ajansının Devrim Muhafızları kaynaklarına dayandırdığı habere göre, füze saldırıları sonucunda Amerikan tesislerinde ağır kayıplar verildiği belirtildi. Devrim Muhafızları Generali İbrahim Cebarî, Trump'ı uyararak İran'ın gelişmiş askeri yeteneklere sahip olduğunu ve uzun süreli bir çatışmaya hazır olduklarını vurguladı. Cebarî, "Savaşın başlangıcında stoklarımızdaki her şeyi kullanacağız ve ardından en güçlü füzelerimizi fırlatacağız; şimdiye kadar göstermediğimiz ve 'tuzlu suya gömdüğümüz' silahlarımızı önümüzdeki günlerde ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı. İran'ın misilleme harekatı; Bahreyn, Irak Kürdistanı, Katar, Kuveyt, BAE, Ürdün ve Suudi Arabistan'daki çeşitli ABD askeri tesislerini hedef alırken, İsrail kaynakları da kendilerine yönelik yaklaşık 35 füze fırlatıldığını ve bir kişinin yaralandığını bildirdi.