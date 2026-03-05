İran sabaha karşı çok fena vurdu! Siyonistlerin kalbine korku düştü
İşgalci İsrail ve suç ortağı ABD'nin İran topraklarına yönelik alçak saldırıları sonrası Tahran'dan beklenen misilleme geldi. Sabaha karşı harekete geçen İran İslam Cumhuriyeti, işgal altındaki topraklara füze operasyonu başlattı. Siyonistlerin sözde "yenilmez" hava savunma sistemleri, füzeleri durdurmakta aciz kalırken bölgede siren sesleri dinmedi.
Soykırımcı İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan çok sayıda füzenin tespit edildiğini itiraf etmek zorunda kaldı. İşgal altındaki topraklarda panik havası hakim olurken, halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldı.
- Sirenler Susmuyor: Tel Aviv başta olmak üzere birçok bölgede cep telefonlarına acil uyarı mesajları gönderildi.
- Eş Zamanlı Darbe: İran ve Hizbullah, bu operasyonla ilk kez koordineli bir şekilde siyonist hedefleri ateş altına aldı.
- Ağır Hasar Kapıda: Yerel kaynaklar, işgalci ordunun füzeleri engelleme kapasitesinin zorlandığını ve ciddi patlamaların duyulduğunu aktardı.
ABD üsleri ve elçiliklerinde tahliye paniği
Gerilimin tırmanmasıyla birlikte bölgedeki ABD unsurları da kaçacak delik aramaya başladı. Katar’ın başkenti Doha’da bulunan ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanlar, "güvenlik" bahanesiyle hızla tahliye ediliyor.
Katar İçişleri Bakanlığı: "Tahliye kararı, kamu güvenliğini korumak adına alınan geçici bir önlemdir."
Körfez ülkelerinde de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının hedef olma korkusu Washington’da uykuları kaçırıyor.