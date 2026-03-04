Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!

Siyonist aparatların "muazzam güç" diye pazarladığı ABD donanması, Erbakan Hocamızın 173 kahraman pilotla verdiği o tarihi emirle sökülüp atılırken; Karahasanoğlu bugünkü CHP zihniyetinin Amerikan gemilerine olan gizli aşkını ve bu köhne zihniyetin Milli Görüş çizgisiyle asla uyuşamayacağını tokat gibi yüzlerine vurdu.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISI...

“Doku uyuşmazlığı var” diyoruz..

Kulak vermiyorlar..

“İki taraf da birbirini asla sevmiyor. Tek ortak yanınız alnı secdeli Tayyip Erdoğan’a düşmanlık yapmak.. Ama burda bile fark var.. Bir taraf siyaseten düşmanlık yapıyor. Diğer taraf ise, gerçekten alnı secdeli olarak gördüğü için düşmanlık yapıyor.” diyoruz.

Anlamıyorlar bile..

En azından, anlamazlıktan geliyorlar.

Anlamazlıktan geliyorlar ise, aktüel gelişmeler üzerinden bir irdeleme yapalım..

Nasıl bir karşıtlık içinde oldukları halde, suni bir bayram havası birlikteliği oluşturmaya çalıştıklarını, aktaralım.

Önce Erbakan hocamızdan bir anı..

Başka kaynaklarda da var ama, ben özellikle Milli Gazete’den almak istedim, Adnan Öksüz’den..

Yeni bir yazısı değil.

2017 yılında yayınlanmış.

İntihal amacım yok.

Kaynağını belirtiyorum:

“Yıl; 1974… Tam da Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekâtı’na başlama günleri…

Başbakan Bülent Ecevit’in Esenboğa Havalimanı’ndan İngiltere’ye uğurlanışının ardından Başbakan vekili olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, devrin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar’a, ‘Harekâtı derhal başlatın’ emrini verdi.

Bu emrin alınmasından yarım saat sonra, ‘ABD’nin 6. Filo’sunun İtalya’dan Akdeniz’e açıldığı’ şeklinde bir istihbarat geldi.”

Size tanıdık geliyor mu, bu anlatım..

Bugün olduğu gibi.. Amerika, savaş gemileri ile tehditler yağdırıyor, “Gemi yola çıktı” sözde haber başlıkları ile de, bizim yerli sandığımız medya organları, “İran şimdi hapı yuttu” görüntüsü oluşturmaya koyuluyor..

Biz Milli Gazete’deki yazıya dönelim:

“Bu istihbaratı alan Erbakan Hoca, yine Esenboğa Havalimanı’nda pilotlara hitaben bir konuşma yaptı. Toplam 173 pilot ‘U’ şeklinde sıralandı. Erbakan Hoca’nın yanında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar paşa ve kuvvet komutanları vardı.”

Şimdi sıkı durun.

Saadet Partisi’ne güzellemeler yaparak, Tayyip Erdoğan’dan bir oy çalabilir miyiz planları yapan Sözcü gazetesinin Emin Çölaşan’ının, dünkü yazısına biraz sonra geleceğim..

“Uçak gemisinde bir gün” yazısında, Türk halkına, tam da İran’a saldırdıkları günde, nasıl Amerika güzellemesi yaptığını kendisinin cümleleri ile ispatlayacağım..

Ama Erbakan hocanın teknik tecrübesini, siyasi aklının yanında aynı zamanda savaş stratejisi açısından da ne kadar güçlü bir zekası olduğunu gösterelim.

Milli Gazete’den devam ediyorum:

“Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 6. Filo’nun 15 parça gemiden oluştuğunu, en büyüğünün ise Kennedy uçak gemisi olduğunu, her geminin bacasından bir pilotumuzun dalış yapacağını, Kennedy uçak gemisine ise iki pilotumuzun kamikaze pilotları gibi saldırıp saf dışı bırakacaklarını, bu nedenle 16 gönüllü pilota ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ve gönüllü pilotların üç adım öne çıkmasını istedi.

Orada bulunan toplam 173 pilotumuzun hepsi derhal üç adım öne çıktı.”