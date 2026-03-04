Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!

Filistin topraklarında on yıllardır süren zulmün ve son dönemdeki soykırımın sözcülüğünü üstlenen isimlerden biri olan kadın asker, canlı yayında izleyenleri şoke eden bir eyleme imza attı. Yayın sırasında oldukça bitkin ve sinirli olduğu gözlenen sözcü, israil ordusunun sahada yaşadığı dehşeti ve içine düştüğü çaresizliği itiraf edercesine konuştu.

"İnsanların Sahada Yanışını Gördüm"

Canlı yayın sırasında takipçilerinden gelen tepkilere ve sorulara daha fazla dayanamayan sözcü, yaşadığı psikolojik çöküntüyü şu sözlerle dışa vurdu: "Neden sorumluluk almıyorsunuz? Ben insanların sahada cayır cayır yanışını izledim. Geceleri uyuyamıyorum, artık dayanamıyorum!" Sözcünün bu ifadeleri, İsrail ordusunun savaş suçlarını ve askerlerin yaşadığı manevi bozgunu bir kez daha tescilledi.

"Siz Ahmaksınız, Siz Sabotajcısınız!"

Kendi toplumuna ve yöneticilerine yönelik sert ifadeler kullanan kadın sözcü, yayında kendisini izleyenlere "Siz ahmaksınız! Sizler sabotajcısınız!" diye bağırarak İsrail içindeki derin bölünmeyi ve kaos ortamını da deşifre etti. Sözcü, işgal rejiminin halkına yalan söylediğini ve gerçeklerin gizlendiğini ima eden tavırlar sergiledi.

Canlı Yayında Namluyu Kafasına Dayadı

Konuşmasının sonunda kontrolünü tamamen kaybeden sözcü, masanın altından çıkardığı silahı kafasına dayayarak tetiği çekti. Görüntülerin ardından yayının kesildiği öğrenilirken, bu olay Siyonist rejimin hem askeri hem de psikolojik olarak nasıl bir çıkmazın içinde olduğunun en somut göstergesi olarak yorumlandı. Sosyal medyada ise olayın bir kurgu mu yoksa gerçek bir vicdan azabı mı olduğu tartışılmaya başlandı.