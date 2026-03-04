  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
35 ilde büyük operasyon başlatıldı! Çok sayıda gözaltı var İran bu kez sert vurdu! Siyonist işgalciler sığınaklara kaçtı Ahmedinejad yaşıyor! Şehitlik ziyaretinde görüntülendi Savaş tarihinde bir ilk! İran ABD'ye ait F-15'i düşürdüğünü açıkladı! Devrim Muhafızları "Tam kontrol" dedi, Siyonist sığınaklara kaçtı! Tapuda "Avukat" dönemi başlıyor: Mülkiyete hukuk zırhı Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var! Suçlu arayan veli aynaya baksın! "Yahudilerin sonu yaklaşıyor!" Finans baronları tetikte: Savaş korkusu doları azdırdı, Avrupa ekonomisi can çekişiyor!
Gündem Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!
Gündem

Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İşgalci israil ordusunun sözcülüğünü yapan kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında itiraf dolu açıklamaların ardından tabancayı alnına dayayarak kafasına sıktı

Filistin topraklarında on yıllardır süren zulmün ve son dönemdeki soykırımın sözcülüğünü üstlenen isimlerden biri olan kadın asker, canlı yayında izleyenleri şoke eden bir eyleme imza attı. Yayın sırasında oldukça bitkin ve sinirli olduğu gözlenen sözcü, israil ordusunun sahada yaşadığı dehşeti ve içine düştüğü çaresizliği itiraf edercesine konuştu.

"İnsanların Sahada Yanışını Gördüm"

Canlı yayın sırasında takipçilerinden gelen tepkilere ve sorulara daha fazla dayanamayan sözcü, yaşadığı psikolojik çöküntüyü şu sözlerle dışa vurdu: "Neden sorumluluk almıyorsunuz? Ben insanların sahada cayır cayır yanışını izledim. Geceleri uyuyamıyorum, artık dayanamıyorum!" Sözcünün bu ifadeleri, İsrail ordusunun savaş suçlarını ve askerlerin yaşadığı manevi bozgunu bir kez daha tescilledi.

"Siz Ahmaksınız, Siz Sabotajcısınız!"

Kendi toplumuna ve yöneticilerine yönelik sert ifadeler kullanan kadın sözcü, yayında kendisini izleyenlere "Siz ahmaksınız! Sizler sabotajcısınız!" diye bağırarak İsrail içindeki derin bölünmeyi ve kaos ortamını da deşifre etti. Sözcü, işgal rejiminin halkına yalan söylediğini ve gerçeklerin gizlendiğini ima eden tavırlar sergiledi.

Canlı Yayında Namluyu Kafasına Dayadı

Konuşmasının sonunda kontrolünü tamamen kaybeden sözcü, masanın altından çıkardığı silahı kafasına dayayarak tetiği çekti. Görüntülerin ardından yayının kesildiği öğrenilirken, bu olay Siyonist rejimin hem askeri hem de psikolojik olarak nasıl bir çıkmazın içinde olduğunun en somut göstergesi olarak yorumlandı. Sosyal medyada ise olayın bir kurgu mu yoksa gerçek bir vicdan azabı mı olduğu tartışılmaya başlandı.

Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var!
Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var!

Gündem

Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var!

Venezuelalılar İran için toplandı! ABD ve İsrail’e tepki gösterdiler
Venezuelalılar İran için toplandı! ABD ve İsrail’e tepki gösterdiler

Dünya

Venezuelalılar İran için toplandı! ABD ve İsrail’e tepki gösterdiler

ABD ve İsrail’den yeni saldırı! Tahran'da korkutan patlamalar
ABD ve İsrail’den yeni saldırı! Tahran'da korkutan patlamalar

Dünya

ABD ve İsrail’den yeni saldırı! Tahran'da korkutan patlamalar

İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu
İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu

Gündem

İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cehenneme zümera

-1 Yahudi. Aynisini basta Netanyahu domuzu ve sürekasindan bekliyoruz.

rrr

tüm dünya halkları neden nefret ediyor siyonist katillerden?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23