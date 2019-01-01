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İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı

Irak'taki ekonomik faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın İran'a göre daha iyi bir konuma sahip olduğunu söyledi.

01 Ocak 2019 Salı 16:58
İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın İran'a göre Irak pazarında daha iyi konumda olduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada Felahetpişe, mecliste "İran'ın Irak ve Suriye'deki ekonomi stratejileri" konulu bir toplantı yapıldığını kaydetti.

Toplantıda Tahran'ın Irak'taki "olumlu" siyasi ve askeri performansına karşın ekonomide aynı performansın sergilenememesinin incelendiğini aktaran Felahetpişe, "Ekonomi alanındaki oyuncularla siyasi ve askeri alandaki oyuncular farklıdır." ifadesini kullandı.

"Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı"

Irak'taki ekonomik faaliyetlerde Türkiye ve Suudi Arabistan'ın öne çıktığını ve İran'a nazaran daha iyi bir konuma sahip olduklarını dile getiren Felahetpişe, şöyle konuştu:

"İranlı şirketler piyasadan siliniyor"

"Necef ve Kerbela'da oluşan 'adaletsiz' rekabet ortamı nedeniyle İranlı şirketler piyasadan siliniyor. Eğer ekonomi çevreleri elden kaçırılırsa siyasi ve askeri alanda harcadığımız her şey boşa gider ve tarihte kalır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 16:58
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  2. Türkiye
  3. Suudi Arabistan
  4. Arabistan
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