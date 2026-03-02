  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı: Saldırılarda 170 öğretmen ve öğrenci hayatını kaybetti
Dünya

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı: Saldırılarda 170 öğretmen ve öğrenci hayatını kaybetti

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı: Saldırılarda 170 öğretmen ve öğrenci hayatını kaybetti

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, ABD-İsrail'in ülke genelindeki saldırılarında şu ana kadar 170 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Son veriler, sivil kayıpların boyutunu gözler önüne serdi.

İran ile ABD-İsrail hattında tırmanan gerilim sivil kayıpları artırmaya devam ediyor. İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, eğitim camiasındaki can kayıplarına dikkat çekildi. Bakanlık, saldırıların bilançosunu şu sözlerle paylaştı:

"Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." Saldırıların özellikle eğitim kurumlarını hedef aldığına dair iddialar bölgedeki tansiyonu daha da yükseltirken, uluslararası kamuoyunda sivil ölümlerine yönelik tepkiler artıyor.

MİNAB'DA KIZ İLKOKULU HEDEF ALINMIŞTI

Eğitim camiasındaki kayıpların büyük bir kısmının 28 Şubat tarihinde gerçekleştiği hatırlatıldı. İran devlet televizyonu tarafından daha önce paylaşılan bilgilerde, saldırıların dehşeti şu detaylarla duyurulmuştu:

"28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi."

