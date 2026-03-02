Çin’den ABD’ye uydu şoku! Ortadoğu’daki tüm askeri üsler tek tek ifşa edildi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ve Çinli ticari uydu şirketi MizarVision, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını tüm detaylarıyla gözler önüne seren yüksek çözünürlüklü görüntü ve videolar yayınladı. "İran Kuşatması" başlığıyla servis edilen görüntülerde, ABD'nin bölgedeki harekat planlarını ve savunma hattını deşifre eden stratejik bilgiler yer alıyor.

Çin uyduları; Katar'daki El Udeid, BAE'deki El Dhafra, Ürdün'deki Muvaffak Salti ve Suudi Arabistan'daki Prens Sultan dahil olmak üzere sekiz ana üssü 7/24 takibe alarak deşifre etti.

Yayınlanan görüntülerde uçak pistlerinin uzunlukları, hangarların konumları, mühimmat depoları ve yakıt ikmal noktaları koordinatlarıyla birlikte gösterildi. Özellikle Ürdün’e yeni konuşlandırılan THAAD sistemleri ile Katar ve Kuveyt’teki Patriot PAC-3 bataryalarının tam konumları, radar araçlarıyla birlikte kayıtlarda detaylandırıldı.

Ürdün’deki üste yan yana dizilmiş 18 adet F-35 hayalet uçak ve elektronik harp uçakları (EA-18G Growler) Çin uyduları tarafından "açık hedef" olarak nitelendirilerek paylaşıldı.

Çin’in bu hamlesi, ABD’nin bölgedeki operasyonel güvenliğini sarsarken, İran Devrim Muhafızları’nın bu verileri kullanarak ABD üslerinin birebir replikaları üzerinde "hassas vuruş" tatbikatları yapmaya başladığı bildirildi.