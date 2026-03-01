  • İSTANBUL
Gündem Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı
Gündem

Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı

İran'ın, "Tarihin en ağır taarruz operasyonu başlayacak" açıklamasının ardından ABD ve İsrail'den başkent Tahran'a yeni saldırı dalgası başlatıldı.

İran ordusu, dini lider Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrasında "Tarihinin en ağır taarruz operasyonu başlayacak" açıklamasında bulunup, ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattı.

İran'ın saldırılarına ABD ve İsrail cephesinden de cevap geldi ve Tahran'da art arda patlamalar yaşandı. Kentte birçok noktaya saldırı gerçekleştirildi.

 

İşte bölgeden ilk görüntü:

 

Saldırılar Tahran'ın kuzey ve doğu kesimlerine gerçekleştirilirken, vurulan noktalardan dumanlar yükseldi. Tahran'ın birçok bölgesinden duyulan bombardıman seslerine ilişkin İran makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, dün İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu.

 

İRAN UÇAKLARI DA BOMBALADI

Öte yandan, İran ordusuna ait savaş uçaklarının, "Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerindeki ABD üslerini bombaladığı" bildirildi.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç dakika önce, İran Hava Kuvvetleri'nin çevik pilotları, Basra Körfezi ve IKBY bölgelerindeki ABD üslerini birkaç aşamalı operasyonla başarıyla bombaladılar." ifadelerine yer verildi. Irak makamları ile ABD ordusu, İran'ın "hava saldırıları" açıklamasını doğrulamadı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

Konuşdukca dayak yiyorsun konuşacak yerine bir ucak gemisini patırırsan itrailin nükleer enerji santralini havaya ucurursan dünya sizleri kehraman ilan eder......

Saffet

Demekki ucak gemi roket fasa fiso casusluk
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
