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İran duyurdu: Türkiye ile ortak operasyon...

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Zülfikari, Türkiye ve İran'ın ortak operasyon düzenleyeceğini duyurdu.

17 Mart 2019 Pazar 21:33
İran duyurdu: Türkiye ile ortak operasyon...

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Zülfikari, Türkiye-İran sınırının kontrolü için ortak operasyon düzenleneceğini açıkladı.

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın sınır güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ortak sınırın korunması için çok iyi adımlar attıklarını söyleyen Zülfikari, "Türkiye-İran sınırında ortak operasyon yapacağız. Sınırda genel olarak sorun yok." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu duyurmuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Mart'ta katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, İran'la da önemli bir iş birliği yaptıklarına işaret ederek "Geçen İranlılar geldiler, değerlendirmeler yaptık. İnşallah birlikte operasyon yapacağız. İlk kez söylüyorum. İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Çok uzun zamandır Türk devletinin tezidir birlikte operasyon yapmak." demişti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 21:33
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