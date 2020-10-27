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Aktüel İran Dışişleri Bakanı Zarif: "İran, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili kalıcı bir öneri hazırladı"
Aktüel

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "İran, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili kalıcı bir öneri hazırladı"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:14:16 -
İran Dışişleri Bakanı Zarif: "İran, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili kalıcı bir öneri hazırladı"

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili bir öneri hazırladıklarını, söz konusu öneriyi önümüzdeki günlerde Bakü ve Erivan yönetimine sunacaklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Zarif, "İran, Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili kalıcı bir öneri hazırladı. Siyasi işlerden sorumlu yardımcım (Abbas Erakçi) konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Bakü ve Erivan'ı ziyaret edecek." dedi.

Zarif, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde yaşanan sorunun barışçıl diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçi'nin bugün Bakü'ye gideceğini, önümüzdeki günlerde Moskova, Erivan ve Ankara'yı da ziyaret edeceğini duyurdu.

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