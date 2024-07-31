İran dini lideri Hamaney’den vur emri
ABD basınınında yer alan haberde, Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail’in doğrudan vurulması için emir verdiği belirtildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim arttı. ABD basınının aralarında iki Devrim Muhafızı’nın da bulunduğu 3 İranlı yetkiliye dayandırdığı haberlerde, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail’in doğrudan vurulması emrini verdiği iddia edildi.
Haberlerde, söz konusu emrin sabah saatlerinde Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin acil toplantısında verildiği aktarıldı.
Kaynak: AA
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