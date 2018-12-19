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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:15
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ruhani'yi, havalimanınında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yetkililer karşıladı.

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruhani'nin başkanlıklarında 20 Aralık Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler ele alınacak

Ruhani'nin ziyareti sırasında ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Toplantıda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:15
  1. Ankara
  2. İran Cumhurbaşkanı
  3. İran Cumhurbaşkanı Dr. Hasan Ruhani
  4. Hasan Ruhani
  5. Türkiye ziyareti

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