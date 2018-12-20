İran Cumhurbaşkanı Ruhani Beştepe'de!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Ankara'ya geldi. Ruhani bugün resmi törenle karşılandı.

Ruhani'nin ziyareti sırasında ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Toplantıda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.