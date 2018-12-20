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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Beştepe'de!

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi Beştepe'ye geldi.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:25
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Beştepe'de!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Ankara'ya geldi. Ruhani bugün resmi törenle karşılandı.

Ruhani'nin ziyareti sırasında ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Toplantıda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:25
  1. Ankara
  2. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

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