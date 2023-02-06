İran Cumhurbaşkanı Reisi'den deprem taziyesi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bölge ülkelerinin de etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Reisi, yazılı mesajında, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına başsağlığı diledi.
Acil yardıma hazır olduklarını dile getiren Reisi, depremde zarar gören Suriye'nin rejim lideri Beşşar Esed'e de benzer bir mesaj gönderdi.
Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İran halkı adına, depremdeki can kayıpları nedeniyle Türkiye ve Suriye halkına başsağlığında bulundu.