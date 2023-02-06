  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi'den deprem taziyesi
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den deprem taziyesi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 14:06:00 -
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den deprem taziyesi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bölge ülkelerinin de etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Reisi, yazılı mesajında, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına başsağlığı diledi.

Acil yardıma hazır olduklarını dile getiren Reisi, depremde zarar gören Suriye'nin rejim lideri Beşşar Esed'e de benzer bir mesaj gönderdi.

Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İran halkı adına, depremdeki can kayıpları nedeniyle Türkiye ve Suriye halkına başsağlığında bulundu.

Türkiye'de insanlık depremi! Deprem olur olmaz paralarını bakın nereye yatırdılar
Türkiye'de insanlık depremi! Deprem olur olmaz paralarını bakın nereye yatırdılar

Gündem

Türkiye'de insanlık depremi! Deprem olur olmaz paralarını bakın nereye yatırdılar

Depremin ses karakteri incelendi!
Depremin ses karakteri incelendi!

Gündem

Depremin ses karakteri incelendi!

AK Parti'den deprem açıklaması: Tüm imkanlar seferber edildi
AK Parti'den deprem açıklaması: Tüm imkanlar seferber edildi

Aktüel

AK Parti'den deprem açıklaması: Tüm imkanlar seferber edildi

Uzman isim açıkladı! İstanbul depremi tetiklenir mi?
Uzman isim açıkladı! İstanbul depremi tetiklenir mi?

Gündem

Uzman isim açıkladı! İstanbul depremi tetiklenir mi?

Devletten deprem seferberliği
Devletten deprem seferberliği

Gündem

Devletten deprem seferberliği

Yeni bir deprem daha! Bölge bu kez 7,6 ile sallandı
Yeni bir deprem daha! Bölge bu kez 7,6 ile sallandı

Gündem

Yeni bir deprem daha! Bölge bu kez 7,6 ile sallandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23