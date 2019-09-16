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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Üçlü Zirve için Ankara'da

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:03
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Üçlü Zirve için Ankara'da

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 16 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 20.40'ta Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ruhani'yi havalimanında valilik ve belediye yetkilileri ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand karşıladı.

Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı, Ankara'da

"Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 16 Eylül Pazartesi günü Ankara'da düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı'na ilişkin yapılan açıklamada, "İdlib başta olmak üzere, Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesinin amaçlandığı" bildirilmişti.

Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin, zirve vesilesiyle ikili görüşmeler yaparak ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alması da öngörülüyor.

 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:03
  1. Ankara
  2. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  3. Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi
  4. Anadolu Ajansı

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