İran bildiğiniz gibi! 'İntikam alacağız'

Suriye'de on binlerce Sünni Müslümanın katili İran, kendi başkentinde koruyamadığı Haniye için 'intikam' yemini etti. lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail haniye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.

Hamaney, Hamas lideri Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini belirten Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı." değerlendirmesinde bulundu.

"Cesur lider" olarak adlandırdığı Haniye'ye düzenlenen suikast nedeniyle taziye dileğinde bulunan Hamaney, "İslam ümmetine, direniş cephesine, yiğit ve gururlu Filistin milletine ve özellikle Şehit Haniye'nin ailesine, hayatta kalanlara ve onunla birlikte şehit olan arkadaşı için başsağlığı ve Allah'tan bu şehitlerin derecelerini yükseltmesini diliyorum." dedi.

Hamaney, "İran topraklarında şehit edilen Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

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AA