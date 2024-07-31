  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Küçük sinirden çılgına döndü: Ayda 6 gün çalışıp 141 bin lira maaşı beğenmiyorlar

İsrail basını 'Türkiye gizli bir anlaşma yaptı' diyerek duyurdu: O uçakları satın aldılar, hem de 12 tane

An itibari ile Filistinin Camileri, İsmail Heniyye'nin şehadetini haykırıyor

AK Parti'den Heniyye'nin suikastle öldürülmesine ilişkin açıklama

Lübnan'dan Türkiye'ye Golan Tepeleri uyarısı: Orası düşerse Ankara gider, tek çare Türkiye

Uçan kuştan haberi olan Abdulkadir Selvi'den Türkiye'ye şok uyarı! Bakın o hain tuzağı kimler kuruyor

Yok arkadaş, bunlardan bir cacık olmaz! Gayri milli duruşta çıtayı yükseltti, Yunan'ın yüreğine yine su serpti

İğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Bu senin kaçıncı rezaletin CHP

İsrail'in iti kuduz gibi saldırdı! Heniyye'nin şehadeti sonrası alçak paylaşım

Ne Araplar ne Almanlar ne de İngilizler! Türkiye'ye geliyorlar, sayıları 7 milyonu bulacak
Dünya İran bildiğiniz gibi! 'İntikam alacağız'
Dünya

İran bildiğiniz gibi! 'İntikam alacağız'

Yeniakit Publisher
2024-07-31 12:19:00 - 2024-07-31 12:33:43
İran bildiğiniz gibi! 'İntikam alacağız'

Suriye'de on binlerce Sünni Müslümanın katili İran, kendi başkentinde koruyamadığı Haniye için 'intikam' yemini etti. lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail haniye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.

Suriye'de on binlerce Sünni Müslümanın katili İran, kendi başkentinde koruyamadığı Haniye için 'intikam' yemini etti. lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail haniye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.

Hamaney, Hamas lideri Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini belirten Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı." değerlendirmesinde bulundu.

"Cesur lider" olarak adlandırdığı Haniye'ye düzenlenen suikast nedeniyle taziye dileğinde bulunan Hamaney, "İslam ümmetine, direniş cephesine, yiğit ve gururlu Filistin milletine ve özellikle Şehit Haniye'nin ailesine, hayatta kalanlara ve onunla birlikte şehit olan arkadaşı için başsağlığı ve Allah'tan bu şehitlerin derecelerini yükseltmesini diliyorum." dedi.

Hamaney, "İran topraklarında şehit edilen Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AA

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İzzet bir

Siz önce kendi komutanınızın cumhurbaşkanınızın intikamını alın havlayıp ısırmayan itler gibi ABD=itrail=iran

Bozok

İran İsrail'e gür gür gürlüyor, füze atıyor ama niyeyse bir İsrail askeri gebermiyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23