İran, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski üyesini yaptırım listesine aldı

ANKARA (AA) - İran, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski üyesi ve Demokrasileri Savunma Vakfı'nın (FDD) danışmanlarından Richard Goldberg'i Washington'un Tahran yönetimine karşı yaptırımlarında etkin rolü olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.



İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Goldberg'in, İran tarafından 2017 yılında çıkarılan "İnsan hakları ihlalleri ile ABD'nin bölgedeki terörizm ve maceracı girişimleriyle mücadele yasası" kapsamında yaptırım listesine alındığı belirtildi.



Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanlığı, insan hakları ihlalleri ile ABD'nin bölgedeki terörizm ve maceracı girişimleriyle mücadele yasasının 4 ve 5'inci maddeleri uyarınca, Demokrasileri Savunma Vakfı'nın üyesi ve ABD'nin Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yardımcısı Richard Goldberg'i, söz konusu yasanın 7 ve 8'inci maddelerinde belirtilen yaptırımlara tabi tutmuştur." ifadelerine yer verildi.

Ayıraca açıklamada, Goldberg'in, "ABD'nin İran halkı ve devletine karşı uyguladığı ekonomik terörizmde etkin role sahip olduğu" ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle İran'a yönelik uygulanmaya başlanan "azami baskı" politikasının koordinatörlerinden biri olarak bilinen Richard Goldberg, ocakta Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki görevinden ayrılmıştı.



İran, geçen yıl ağustosta "şahin" ve "savaş yanlısı" çizgisiyle bilinen Demokrasileri Savunma Vakfı ile söz konusu vakfın başkanı Mark Dubowitz'i aynı gerekçelerle yaptırım listesine almıştı.





