  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Irak'tan yangın açıklaması: Failler PKK'lı!
Dünya

Irak'tan yangın açıklaması: Failler PKK'lı!

Yeniakit Publisher
2024-07-01 13:57:00 - 2024-07-01 13:57:58
Irak'tan yangın açıklaması: Failler PKK'lı!

Irak İçişleri Bakanlığı, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta meydana gelen yangınlardan terör örgütü PKK'nın sorumlu olduğunu duyurdu.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Musevi, basına yaptığı açıklamada, yangınlarla ile ilgili yürütülen kapsamlı soruşturmanın ardından tutuklanan 3 kişinin PKK mensupları olduğunu söyledi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Erbil ve Duhok'ta çıkan yangınlardan sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatı ile bir inceleme ve araştırma komisyonu oluşturulduğunu belirten Musevi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yapılan operasyonda ikisi Kerkük'te biri Diyala kentinde olmak üzere 3 kişinin yakalandığını ve cezaevine gönderildiğini aktardı.

BORU HATTINA SABOTAJ PLANLIYORLARDI

Yakalanan şahısların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini belirten Musevi, "Bu eylemlerin ardından Irak topraklarındaki Kerkük-Ceyhan petrol boru hattına da sabotaj yapmayı planlıyorlardı. Bağdat'ın ticaret merkezlerinden Şorca ve Sadr bölgelerinde de yangın çıkaracaklardı." ifadesini kullandı.

Antalya'da orman yangını böyle görüntülendi!
Antalya'da orman yangını böyle görüntülendi!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Antalya'da orman yangını böyle görüntülendi!

Makilik yangını ormana sıçradı! Ekipler olay yerinde
Makilik yangını ormana sıçradı! Ekipler olay yerinde

Yerel

Makilik yangını ormana sıçradı! Ekipler olay yerinde

Samsun'da ev yangını
Samsun'da ev yangını

Yerel

Samsun'da ev yangını

Rüzgarın etkisiyle yayıldı! Bir yangın faciası da İstanbul’da
Rüzgarın etkisiyle yayıldı! Bir yangın faciası da İstanbul’da

Gündem

Rüzgarın etkisiyle yayıldı! Bir yangın faciası da İstanbul’da

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23