Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi16 Eylül 2019 Pazartesi 09:51
ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesiyle, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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