Irak'a nakledilen 'IŞİD' tutuklularının sayısı 2 bini aştı

Suriye'deki cezaevlerinde "IŞİD mensubu oldukları" gerekçesiyle tutulan en az 2 bin 200 kişi Irak'a nakledildi.

Iraklı bir yetkilinin Cumartesi günü AFP'ye verdiği bilgiye göre, Irak şu ana kadar ABD ordusunun geçen ay Suriye'den transfer etmeye başladığı 2 bin 225 "IŞİD" tutuklusunu teslim aldı.

Bu kişiler, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) geçen ay Suriye'den Irak'a nakledilmeye başladığını duyurduğu yaklaşık 7 bin kişi arasında yer alıyor.

Irak Başbakanlık Ofisi'ne bağlı güvenlik enformasyon hücresinin başkanı Saad Maan Cumartesi günü AFP'ye yaptığı açıklamada "Irak'ın, Washington'un 2014'ten bu yana IŞİD'le mücadele için öncülük ettiği uluslararası koalisyonla koordinasyon içinde Suriye tarafından 2 bin 225 teröristi karadan ve havadan teslim aldığını" söyledi.

Maan, bu kişilerin "sıkı ve düzenli gözaltı merkezlerinde tutulduklarını" ifade etti.

AFP'ye konuşan bir Kürt askeri kaynak da "IŞİD tutuklularının uluslararası koalisyonun koruması altında Suriye'den Irak'a nakledilmeye devam ettiğini" doğruladı.

Pazartesi günü Irak yargısı, ABD ordusunun operasyonu kapsamında gözaltına alınan 1387 kişiyle ilgili soruşturma işlemlerine başladığını duyurmuştu.

Iraklı yetkililer ve Batılı bir diplomatın Reuters'a verdiği bilgiye göre Bağdat, ABD'den, gözaltındaki vatandaşlarını ülkelerine geri göndermeleri için diğer ülkelerle müzakere etmek ve onları ağırlayacak ek tesisler hazırlamak için zaman tanımak üzere transferlerin hızını yavaşlatmasını istedi.

Iraklı adli kaynaklar, Iraklı güvenlik yetkilileri ve Batılı bir diplomata göre şu ana kadar nakledilen kişilerin çoğunluğunu yabancı ülke vatandaşları oluşturuyor.

