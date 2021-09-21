Irak ve Bitlis'te 8 terörist daha öldürüldü! 1 hain turuncu 1 hain gri listeden

Türkiye, Irak ve Suriye’de düzenlediği operasyonlarla terör örgütlerindeki hem alt kadroların hem de sözde yöneticilerin korkulu rüyası olan Türk güvenlik güçleri dün de terör temizliğine devam etti.



Milli Savunma Bakanlığı’nadn yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Şimşek operasyonu ile bölgedeki terör inlerinin yerle bir edilmeye devam edildiği belirtilerek, “Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” denildi. İçişleri Bakanlığı ise dün Bitlis’te 4 teröristin daha imha edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe kırsalında, Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

Turuncu listedeki, Duran Kalkan'ın koruması çıktı

İçişleri Bakanlığı ayrıca Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında 19 Eylül'de Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde öldürülen 5 teröristten birinin turuncu ve 7 Mayıs’ta Tunceli’de imha edilen 3 teröristten birinin ise gri listede aranan isimler olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 19 Eylül’de öldürülen teröristin sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon lira ödülle ‘turuncu’ kategoride aranan ‘Kendal Cizir’ kod adlı Mazlum Mat olduğu, teröristin 2014'te KCK Başkanlık Konseyi üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığının belirlendiği kaydedildi.



Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 3 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatılan açıklamada, o teröristlerden birinin de Terörden Arananlar Listesi'nde ‘gri’ kategoride yer alan ‘Ardıl Poyraz’ kod isimli Büşra Kaya olduğunun saptandığı bildirildi.