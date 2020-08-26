Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’den Türkiye açıklaması: Diyalog için operasyonlar durmalı

Yıllardır terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını planladığı Irak'ta, hükümet teröristlerle mücade için Ankara'ya destek vermek yerine skandal açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bölgedeki son gelişmeleri konuşmak ve sözde istikrarı sağlamak için ABD’nin başkenti Wahington’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası IKBY’ye yakın medya organı Rudaw’a konuşan Fuad Hüseyin, Irak’ın Türkiye hakkındaki skandal tutumunu sürdürdü. PKK’nın Irak topraklarında yuvalanmasını bir sorun olarak nitelendiren Iraklı bakan, Türkiye’nin operasyonlarına da karşı çıktı. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in çelişkili sözleri gözlerden kaçmazken, teröristlere yönelik operasyonlara kuru kuruna karşı çıkarken sunduğu argümanın geçersizliği de dikkat çekti.

Kendisine yöneltilen, “Türkiye’nin PKK’ye karşı Kürdistan Bölgesi topraklarında sürdürdüğü operasyonlara da değindiniz mi?” sorusuna cevap veren Fuad Hüseyin, ABD’deki toplantı sırasında konunun egemenlik haklarından açıldığını ve Türkiye’nin Irak topraklarındaki operasyonları hakkında da konuştuklarını söyledi. Türkiye’nin teröristlere yönelik harekatlarını “saldırı” olarak niteleyen Fuad Hüseyin, “Bu konu uzanca tartışıldı. Konu içerisinde PKK’den de bahsedildi. Çünkü Irak Anaysası hiçbir silahlı güce kendi topraklarını kullanarak başka bir ülkeye saldırmasına izin vermiyor” dedi.

Irak Dışişleri Bakanı, ülkesinin hiçbir silahlı güce, başka topraklara saldırması için müsaade etmediğini söyleyerek PKK ile Türkiye’yi aynı kefeye koymuş oldu. PKK’nın Irak’ta yuvalanmasına karşı çıkıp Türkiye’ye yönelik saldırıları desteklemediklerini söyleyen bakan, aynı zamanda Türkiye’nin de PKK’ya operasyon düzenlemesi için kendi topraklarının müsait olmadığını ifade etti.

Aynı zamanda Fuad Hüseyin, ortada anayasal bir sorun olduğunu belirterek, sorunun eskide dayandığını söyledi. Terör örgütü PKK'nın 1991 senesinden bu yana Irak topraklarında yuvalandığının altını çizen Iraklı Bakan, teröristlerin İran ve Türkiye sınırında olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin PKK’ya harekat düzenlemek için Irak topraklarına girmesini eleştiren Fuad Hüseyin’in, örgüte karşı kendilerinin neden mücadele yürütmediği sorusu akıllarda yer etti!..

Diyalog için kendince şart koştu

Bağdat hükümetinin Türkiye ile iyi ilişki geliştirmek zorunda olduğunun altını çizen Fuad Hüseyin, “Bağdat, Ankara ile iyi ilişkiler kurmak istiyor ve biz Türkiye’ye diyalog çağrısında bulunduk. Sanırım böyle bir sürece varacağız. Fakat bu diyalog başlamadan önce askeri operasyonlar durdurulmalı.” dedi. Hüseyin, “bombadırmanlar” sürerken diyaloğun geliştirilemeyeceğini savundu. Iraklı bakan, harekatların kabul edilebilir bir durum olmadığını ileri sürdü.

“Saldırının da çeşitleri var”

Türkiye ile konuşup sorunların çözülmesi gerektiğini ifade eden Fuad Hüseyin, “Elbette onlar bu yaptıklarının PKK’ya saldırdırı olduğunu söylüyor ama saldrının da çeşitleri var. Bu kabul edilemez” diye konuştu.

Iraklı bakanın bu sözlerinin ardından, “Türkiye’nin tamamen hukuka dayalı harekatlarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fuad Hüseyin, PKK’nın yaptığı canlı bomba eylemlerinin kabul edilebilir olduğunu mu düşünüyor?” sorusu akıllara geldi.

“PKK da bir sorun”

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Türkiye ile diyalog sürecinin başlaması için her türlü çabayı sarfedeceğiz. Çünkü çözüm yolu buradan geçiyor. Fakat PKK’nin durumu da bizim için bir sorundur, soruna neden olmuştur.”

Fuad Hüseyin’in hem PKK’yı Irak topraklarındaki bir sorun olarak nitelemesi hem de Türkiye’nin meşru harekatlarına karşı çıkması, Bağdat hükümetinin içinde bulunduğu çelişkili durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Irak daha önce de Türkiye'nin harekatlarına karşı sınıra çok sayıda asker yığmıştı. Aynı zamanda Bağdat, harekatlar sırasında öldürülen iki teröristin kendi silahlı kuvvetlerine bağlı kişiler olduğunu ileri sürmüş, PKK ile toplantı halinde olduklarını söylemişti. Türkiye hakkında sürekli skandal açıklamalarda bulunan Irak'ın, PKK'ya yönelik operasyonlarda niçin bir türlü Ankara ile aynı safta olamadığı sorusu akıllara geliyor.