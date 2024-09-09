iPhone 16 geliyor! Apple etkinliği bu akşam: İşte beklenen tüm ürünler

Merakla beklenen iPhone 16 modelleri, bu akşam düzenlenecek etkinlikte resmen karşımıza çıkacak.

Telefonların tanıtımına saatler kala, yeni modellerle ilgili tüm sızıntıları tek bir haberde topladık.

Son sızıntılara göre, Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro Max, 2 TB'a kadar çıkabilen devasa bir depolama alanı ile gelebilir.

Bu gelişme, özellikle yüksek çözünürlüklü video çekimi yapanlar, büyük boyutlu oyunlar oynayanlar ve cihazlarında çok fazla veri saklayan kullanıcılar için müjde niteliğinde.

Söylentiler, 2 TB depolama kullanılacak olmasının asıl nedeni olarak ana kamera ile aynı piksel birleştirme teknolojisine sahip 48MP sensörlü, geliştirilmiş ultra geniş kamerayı öne sürüyor.

Daha geniş f/2.2 diyafram açıklığıyla birleştirilen bu yükseltme, önemli ölçüde daha iyi düşük ışık performansı ve 48 megapiksel ProRaw çekim için destek sunacak.

KAMERA DETAYLARI

Hem iPhone 16 hem de iPhone 16 Plus, iki adet arka kameraya ev sahipliği yapacak.

Bu kameralar, 1x ve 2x yakınlaştırma sağlayan geniş açılı ana kamera ve 5x uzaklaştırma sağlayan ultra geniş açılı lenslerden oluşacak.

Ana kamera, f/1.6 diyafram aralığı, optik kalitede 2x telefoto yeteneğiyle 48MP olacak. Ultra geniş açılı kamera ise f/2.2 diyafram aralığına sahip olacak.

Düz iPhone 16 modellerinin, ilk kez makro fotoğraf çekimini destekleyeceği de gelen bilgiler arasında.

iPhone 16 Pro modelleri, yine geniş açılı kamera, ultra geniş kamera ve telefoto kamera olmak üzere üçlü kamera tasarımıyla karşımıza çıkacak.

2x optik kalitede 12MP telefoto çekim yapabilen f/1.78 inç diyafram açıklığına sahip 48MP kamera aynı kalacak.

Bu yıl her iki model de 12MP ve f/2.8 diyafram açıklığına sahip 5x telefoto lens ile gelecek.

iPhone 16 modellerinde özellikle kamera ve tuş düzeninin değişeceği konuşuluyor. Genel tasarım dili aynı kalırken, standart sürümlerde çapraz kamera yerleşimi artık kullanılmayacak.

Bu da arkadaki kamera sensörlerinin tıpkı iPhone X ve iPhone 12'de olduğu gibi dikey olarak hizalanacağı anlamına geliyor.

Bunun dışında; iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max olmak üzere dört iPhone 16 modelinin de Apple A18 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak, Pro modeller A18 Pro versiyonu kullanacak.

ÇERÇEVELER İNCELİYOR

Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro Max, tasarım konusunda önemli bir yeniliğe imza atabilir.

Son sızıntılara göre, cihazın çerçeveleri o kadar ince olacak ki, akıllı telefon dünyasında yeni bir rekor kıracak.

Phone 16 Pro'da 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max'te ise ise 6.9 inçlik bir ekran karşımıza çıkacak.

Bu, yıllardır iPhone'larda görülen ilk önemli ekran boyutu artışı olacak. Ancak daha büyük ekranlara rağmen, telefonların boyutu değişmeyecek. Bu durum, ekranın neredeyse tüm ön yüzeyi kaplaması sayesinde mümkün olacak.

Son verilere göre, cihazın çerçeveleri sadece 1,15 mm kalınlığında olacak. Bu da, iPhone'un daha önceki modellerine kıyasla çok daha ince bir çerçeveye sahip olduğu anlamına geliyor.

Sızıntılara göre Apple, çerçeveleri inceltmek için Border Reduction Structure (BRS) teknolojisini kullanıyor.

Bu teknoloji, bakır kabloların yukarı doğru kıvrılmasıyla, panelin alt kısmındaki çerçevenin mümkün olduğunca ince olmasını sağlıyor.

Ancak, bu yeni teknolojinin iPhone 16 Pro ve Phone 16 Pro Max’in üretim maliyetlerini artırabileceği ve potansiyel olarak fiyat artışına yol açabileceği de söyleniyor.

APPLE YENİ iPHONE'LARDAN UMUTLU

Rapora göre, Apple'ın en çok umut bağladığı model, en üst segmentteki iPhone 16 Pro Max.

Üretilecek telefonların yaklaşık yüzde 37'si bu modele ayrılmış durumda. Bu durum, Pro Max modelinin sunduğu gelişmiş özellikler ve daha geniş bir kitleye hitap etmesiyle açıklanabilir.

Diğer modellerin üretim sayısı ise şu şekilde olacak:

iPhone 16 Plus: 5,8 milyon

iPhone 16: 24,6 milyon

iPhone 16 Pro: 26,6 milyon

iPhone 16 Pro Max: 33,2 milyon

Apple, akıllı telefon üretimine dair önemli bir adım atarak, iPhone 16 Pro ve Pro Max modelini ilk kez Hindistan'da üretecek.

Bildirildiğine göre, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinin ülkedeki üretimi hemen başlamayacak.

Modeller bir süre Çin’de üretilmeye devam edecek. Ancak şirket, piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Hindistan üretimini devreye alacak.

Yeni Apple Watch modelleri

Her sene olduğu gibi bu sene de Apple Watch’ların yeni neslini göreceğiz. Series 10’da (Series X olarak gelebilir) daha büyük bir ekran ve daha ince bir tasarım bekleniyor. Bunun dışında sağlık gibi konularda birçok iyileştirme alması muhtemel. Son gelen bilgilere göre Apple Watch Ultra 3 bu akşam karşımıza çıkmayacak, bunun yerine Watch Ultra 2'nin yenilenmiş bir versiyonunu göreceğiz.

Watch modellerinden en çok dikkat çekeni, Apple Watch SE 3 olacak. Apple en son bu modeli 2022’de yenilemişti. O yüzden bekleyeni bir hayli fazla. Cihazın daha uygun fiyata satılması için plastikten yapılması bekleniyor. Ekranının büyümesi ve Apple Watch Series 8’in görünümüne benzer olması muhtemel. Daha iyi sensörler, sağlık özellikleri, hızlı şarj gibi yenilikleri de göreceğimizi ekleyelim.

AirPods 4

Etkinliğin yıldızlarından biri de muhtemelen yeni AirPods modelleri olacak. Bu kulaklıklar, son olarak 3 yıl önce yenilenmişti. İddialar, Apple’ın bu sene 2 adet AirPods modeli çıkaracağını söylüyor. Pro'dan tamamen ayrı olacak bu modellerin biri daha uygun fiyata, diğeri ise birkaç fazladan özellikle daha pahalı fiyata satılacak.

Cihazların kulağa daha uygun olma, geliştirilmiş ses kalitesi, iyileştirilmiş şarj kutusu ve pil ömrü, USB-C portu gibi değişiklikler aldığını göreceğiz. Daha pahalı olan model, muhtemelen aktif gürültü önleme özelliğine ve şarj kutusunda “Bul” uygulaması için ses çıkarabilen bir hoparlöre sahip olacak. Bu özellikleri AirPods Pro 2’de görüyorduk.

Başka neler duyurulabilir?

Tüm söylentiler, duyurulacak yeniliklerin bunlar olduğu yönünde. Sadece ek olarak iOS 18’in ne zaman çıkış yaptığını da öğreneceğiz. Tabii Apple’ın sürpriz yapabilme ihtimalini de unutmamak gerekiyor. Pazartesi akşamı neler olacağını göreceğiz.

Kaynak: Ensonhaber, ShiftDelete