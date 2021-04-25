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Eğitim İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?
Eğitim

İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Söz konusu sınav için 25 Nisan tarihi belli olmuştu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle MEB, İOKBS sınavı için ertelenme kararı aldı. İleri bir tarihe ertelenen İOKBS sınavı için resmi bir tarih açıklaması yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 22:35:00 -
İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik uygulanan İOKBS sınavı 25 Nisan tarihi saat 10.00’da düzenlenecekti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında yaptığı konuşmasında, bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

Birçok öğrencinin heyecanla beklediği İOKBS sınavı için yeni bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Peki, İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?

İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında 25 Nisan tarihinde yapılacak olan sınavın ertelendiğini belirtmişti. Ancak Bakan Selçuk, söz konusu sınavın hangi tarihte yapılacağına ilişkin resmi bir tarih bilgisi vermedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığı ile ilgili yöneltilen soru üzerine Bakan Selçuk, 1 milyon civarında öğrencinin 25 Nisan tarihindeki bursluluk sınavını ertelediklerini açıklamıştı. Ne zamana ertelendiğini belirtmeyen Bakan Selçuk, salgının durumuna bakılması gerektiğini belirtmişti. Bakan Selçuk “Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz." İfadelerini kullandı.

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