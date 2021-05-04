Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma uygulanıyor. Bu süreçte dışarı çıkamayan milyonlar, fitrelerini nasıl nereye ödeyebileceklerini merak ediyor. Peki, online fitre ödemek doğru mu?

İnternetten fitre nasıl ödenir? Online fitre öde

İnternet üzerinden fitre, zekat ödemeleri yapılabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, “Kovid-19 nedeniyle birinci derecede akrabamızı dahi göremiyoruz. Dolayısıyla muhtaç insanlara doğrudan ulaşma şansımız daha zordur. Biz, bu süreçte fakirlere telefonla ulaşabiliriz, hesap numaralarını alabiliriz. Mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden kişinin hesabına fitre bedelini gönderebiliriz. Bu tek bir tuşla mümkün. Tam kapanma sürecinde muhtaçlara bizzat ulaşma imkanlarımız kısıtlı olduğu için fitre veya zekatımızı internet bankacılığı üzerinden yani dijital ortamda kişilerin hesaplarına aktararak uzaktan ödeyebiliriz" dedi.

Pek çok kişi fitre ödemesinin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Fitrelerinizi mobil bankacılık üzerinden arzu ettiğiniz kuruma gönderebilirsiniz. Kızılay, Diyanet ya da Lösev gibi kurumların web siteleri üzerinden fitrelerinizi ödeyebilirsiniz.