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İSLAM İnternetten fitre nasıl ödenir? Online fitre öde
İSLAM

İnternetten fitre nasıl ödenir? Online fitre öde

İnternetten fitre yatırılır mı? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulanacak. Tam kapanma sürecinde fitre ödemek isteyenler nereden nasıl ödeme yapabileceklerini merak ediyor. Peki, internetten fitre nasıl ödenir?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 15:54:00 -
İnternetten fitre nasıl ödenir? Online fitre öde

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma uygulanıyor. Bu süreçte dışarı çıkamayan milyonlar, fitrelerini nasıl nereye ödeyebileceklerini merak ediyor. Peki, online fitre ödemek doğru mu?

İnternetten fitre nasıl ödenir? Online fitre öde

İnternet üzerinden fitre, zekat ödemeleri yapılabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, “Kovid-19 nedeniyle birinci derecede akrabamızı dahi göremiyoruz. Dolayısıyla muhtaç insanlara doğrudan ulaşma şansımız daha zordur. Biz, bu süreçte fakirlere telefonla ulaşabiliriz, hesap numaralarını alabiliriz. Mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden kişinin hesabına fitre bedelini gönderebiliriz. Bu tek bir tuşla mümkün. Tam kapanma sürecinde muhtaçlara bizzat ulaşma imkanlarımız kısıtlı olduğu için fitre veya zekatımızı internet bankacılığı üzerinden yani dijital ortamda kişilerin hesaplarına aktararak uzaktan ödeyebiliriz" dedi.

Pek çok kişi fitre ödemesinin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Fitrelerinizi mobil bankacılık üzerinden arzu ettiğiniz kuruma gönderebilirsiniz. Kızılay, Diyanet ya da Lösev gibi kurumların web siteleri üzerinden fitrelerinizi ödeyebilirsiniz.

Fitre kime ne zaman verilir? 2021 fitre bedeli Diyanet
Fitre kime ne zaman verilir? 2021 fitre bedeli Diyanet

Dini Bilgiler

Fitre kime ne zaman verilir? 2021 fitre bedeli Diyanet

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