İnsansı robotu taşıyan Rus mekiği uzay istasyonuna bağlanamadı

MOSKOVA (AA) - İnsansı robotu taşıyan Rus yapımı uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) bağlanamadığı bildirildi. Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre, deney, gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra "Skybot F-850" model insansı robotu taşıyan soyuz uzay kapsülü, UUİ'ye bağlanamadı. Uzay istasyonu ve mürettebatın güvende olduğu kaydedilen açıklamada, sorunun UUİ'nin bağlanma sisteminden kaynaklandığı belirtildi. ROSCOSMOS Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, 26 Ağustos'ta mekiğin UUİ'ye tekrar bağlanmasının planlandığını söyledi. Uzay yürüyüşü gibi insanlar için tehlikeli olabilecek görevlerde kullanılmak üzere üretilen ve "Fyodor" adı verilen insansı robotu taşıyan kapsül, 22 Ağustos'ta Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.

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