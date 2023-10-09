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Dünya İnsanlıktan çıkmış Yahud! Hem sivilleri vurup hem ambulansı vurdular!
Dünya

İnsanlıktan çıkmış Yahud! Hem sivilleri vurup hem ambulansı vurdular!

Yeniakit Publisher
2023-10-09 17:15:00 - 2023-10-09 17:18:19

Çocuk, kadın ve yaşlıların da olduğu sivilleri ayırt etmeksizin vuran İsrail ordusu, Gazze'de yaralıları almaya gelen ambulansı da vurdu.

Zalimlikte sınırları aşan siyonistler, Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa operasyonuna saldırıyla karşılık verdi.

Üç gündür kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden sivilleri acımasızca hedef alan İsrail ordusu, Gazze'de yaralıları hastaneye taşıyan ambulansı da vurdu.

Sivillerin çaresiz anları kamera görüntülerine yansıdı.

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