  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltı
Fransa’da aşı merkezi kundaklandı
Afgan hükümeti ile Taliban anlaştı! Tüm bölgelere ulaştırılacak
Azerbaycan'dan AB ile temas
Gündem 'İnsanları ahlaksızlığa böyle teşvik ediyorlar' Bikini değil sanki iksir
Gündem

'İnsanları ahlaksızlığa böyle teşvik ediyorlar' Bikini değil sanki iksir

Posta Gazetesi'nde yer alan magazin haberde Gökhan Boz’dan ayrılan Gülşah Saraçoğlu'nun bikini giyerek aşk acısını atlattığı belirtildi. Bir bez parçasını öne çıkaran gazete bikiniyi özendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 00:25:00 -
'İnsanları ahlaksızlığa böyle teşvik ediyorlar' Bikini değil sanki iksir

Posta Gazetesi, Modacı Gülşah Saraçoğlu’yla ilgili bir magazin haberi paylaştı. Haberde Saraçoğlu’nun sevgilisi Gökhan Boz’dan ayrıldığı ancak aşk acısını kısa sürede atlatarak “bikini giydiği” kaydedildi.

Posta’da yer alan habere göre; bikini giymek aşk acısına iyi gelen bir eylem olarak pazarlandı.

Bez parçası bikini değil sanki iksir

Posta’daki haber, “Gülşah Saraçoğlu ayrılık acısını çabuk unuttu! Bikinili karesiyle dikkat çekti” başlığı ile verildi.

Haberde bikini göklere çıkarılıp özendirildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz günlerde bir ayrılıp bir barıştığı iş insanı sevgilisi Gökhan Göz ile yeniden ayrılan Saraçoğlu, ayrılık acısını çabuk unuttu. Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda uzun süreli ilişkisi olan iş insanı Gökhan Göz ile olan ilişkisini aldatıldığı gerekçesiyle sonlandırmıştı. Ayrılık acısını çabuk unutan Saraçoğlu, güzel havanın tadını Bodrum’da çıkarıyor. Bikinisiyle poz veren Saraçoğlu, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay