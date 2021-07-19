'İnsanları ahlaksızlığa böyle teşvik ediyorlar' Bikini değil sanki iksir

Posta Gazetesi, Modacı Gülşah Saraçoğlu’yla ilgili bir magazin haberi paylaştı. Haberde Saraçoğlu’nun sevgilisi Gökhan Boz’dan ayrıldığı ancak aşk acısını kısa sürede atlatarak “bikini giydiği” kaydedildi.

Posta’da yer alan habere göre; bikini giymek aşk acısına iyi gelen bir eylem olarak pazarlandı.

Bez parçası bikini değil sanki iksir

Posta’daki haber, “Gülşah Saraçoğlu ayrılık acısını çabuk unuttu! Bikinili karesiyle dikkat çekti” başlığı ile verildi.

Haberde bikini göklere çıkarılıp özendirildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz günlerde bir ayrılıp bir barıştığı iş insanı sevgilisi Gökhan Göz ile yeniden ayrılan Saraçoğlu, ayrılık acısını çabuk unuttu. Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda uzun süreli ilişkisi olan iş insanı Gökhan Göz ile olan ilişkisini aldatıldığı gerekçesiyle sonlandırmıştı. Ayrılık acısını çabuk unutan Saraçoğlu, güzel havanın tadını Bodrum’da çıkarıyor. Bikinisiyle poz veren Saraçoğlu, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.