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"İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap

Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'nun "İnsan yüzüne çıkamazlar" sözlerine AK Parti'den "Madem ki bir yanlış var, niye o zaman çıkıp söylemedin?" cevabı geldi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:08
"İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "7 Haziran-1 Kasım arasında olanları açıklasam insan yüzüne çıkamazlar" açıklamasına AK Parti'den cevap gecikmedi. isimlerden yanıt geldi.

"Madem yanlış var neden 'Bırakıyorum' demedi?"

Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Davutoğlu'nun açıklamalarına AK Partili bir yönetici, "Yapmaya çalıştığı ne olabilir, 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasında yaşananlar mı, yoksa istikşafi görüşmeler mi? Madem ki bir yanlış var, çıkıp niye o zaman söylemedin? Bir balkon konuşması yapıp, 'bırakıyorum, milletimin huzuruna Ahmet Davutoğlu olarak çıkıyorum' demedin, o da yok." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:08
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