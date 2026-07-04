İnşaattan düşen demir parçası başına isabet etti! Hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzon’un Yomra ilçesinde çalıştığı inşaatın 6’ncı katındaki iskeleden düşen demir parçası, 45 yaşındaki Cengiz Baş’ın başına isabet etti.
Trabzon’da inşaatta çalışan Cengiz Baş, yukarıdan düşen demir parçasının başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün öğle saatlerinde Yomra ilçesinin Kaşüstü Mahallesi’nde meydana geldi. Çalıştığı inşaatın 6’ncı katındaki iskeleden düşen demir parçası Cengiz Baş’ın kafasına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Baş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.