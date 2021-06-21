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Yerel İnşaat işçisinin üstüne çuval düştü: Ağır yaralı
Yerel

İnşaat işçisinin üstüne çuval düştü: Ağır yaralı

Samsun'da bir inşaatın önünde üzerine 4. katın balkonundan atılan kum çuvalı düşen bir kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 08:44:00 -
İnşaat işçisinin üstüne çuval düştü: Ağır yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan 8 katlı bir inşaat halindeki binada meydana gelen olayda, inşaatın 4. katındaki işçiler buradaki çalışmaları bitince içi kum dolu çuvalı aşağı attı.

4. Kattan atılan çuval bu sırada inşaatın önünde bulunan ve eşilerek atılmış olan kum dolu çuvalları inceleyen 55 yaşındaki Yaşar B.'nin üzerine düştü.
Yaşar B. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Yaşar B.'nin kum dolu çuvalın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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