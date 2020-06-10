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Aktüel

İnşaat işçisinin başına kalıp tahtası düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde başına kalıp tahtası düşen inşaat işçisi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:19:14 -
İnşaat işçisinin başına kalıp tahtası düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde başına kalıp tahtası düşen inşaat işçisi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Hamidiye Mahallesi Ocakbaşı Sokak’ta bulunan 3 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Sezai A.’nın (25) kafasına kalıp tahtası düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran talihsiz işçi aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Olayı gören arkadaşları Sezai A.’nın yardımına koştu. Yaralı işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçinin durumunun iyi olduğu, olayla ilgili tahkikatın ise devam ettiği öğrenildi.

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