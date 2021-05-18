  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Üsküdar’da denizin dibi görüntülendi! Bakın neler çıktı
TBMM'de korkutan olay! Aniden patladı
Komşuda son bilanço açıklandı
Ali Baba'dan dev yatırım
Ekonomi İnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

İnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli personel alacak

İnönü Üniversitesi, ilgili kanunlar uyarınca bünyesinde istihdam etmek üzere 94 sözleşmeli personel alacak. Gerekli şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın istihdam edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 13:11:00 -
İnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular  şahsen  yapılacak  olup,  başvuru  için  istenilen  belgelerin,  İnönü  Üniversitesi Rektörlüğü  Personel  Daire  Başkanlığı  İdari  Personel  Bürosuna  01.06.2021 tarihi mesai  saati bitimine   kadar   teslim   edilmesi   gerekiyor.

Yerleştirme sonuçları en geç14.06.2021    tarihinde    www.inonu.edu.tr    adresinde açıklanacak. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor
Medya

Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Nizamülmülk karakterini oynayan usta oyuncu Mehmet Özgür, yine herkesi derin..
Terör devleti İsrail'in savaş gemisi vuruldu!
Dünya

Terör devleti İsrail'in savaş gemisi vuruldu!

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, işgalci siyonist İsrail savaş gemisini roketle vurdu.
Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı
Dünya

Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye’nin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay