İnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli personel alacak
İnönü Üniversitesi, ilgili kanunlar uyarınca bünyesinde istihdam etmek üzere 94 sözleşmeli personel alacak. Gerekli şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın istihdam edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna 01.06.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekiyor.
Yerleştirme sonuçları en geç14.06.2021 tarihinde www.inonu.edu.tr adresinde açıklanacak. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacak.
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