İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: İngiliz turistler Türkiye'de mutlu

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, AA muhabirine, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini, alınan tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

Salgının özellikle fakir ülkelerde daha fazla ilerlediğini aktaran Chilcott, gelişmemiş ülkelerin bu ülkelere sağlık sistemlerini ilerletmeleri yönünde yardımcı olmaları gerektiğini dile getirdi.

Chilcott, İngiltere ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu G20 ülkelerinin, fakir ülkelere tedavi, aşı ve sağlık imkanları konusunda yardımcı olması gerektiğini belirterek, "Bu salgınla mücadele edilerek, zengin ülkeler ile fakir ülkeler arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü daha fazla kötüleşiyor, eşitsizlik daha da artıyor. Zengin ülkeler, farkı kaldırmak için ortak çalışmalı. Türkiye bu süreçte birçok ülkeye yardım etti. Pandemi döneminde Türkiye salgınla mücadele ederken İngiltere'ye de tıbbi malzeme yardımı gönderdiği için müteşekkiriz." diye konuştu.

"Türkiye, tatil için gidilebilecek yeşil ülkelerden biri"

İngiltere'den Türkiye'ye uçuşların devam ettiğine değinen Chilcott, şunları kaydetti:

"Haziran ayı sonunda İngiliz hükümeti seyahat tavsiyesini yeniledi. O tarihe kadar dünyanın herhangi bir yerine gerekli olmadığı sürece gidilmemesi gerektiği yönündeydi. Bu tarihten sonra birkaç ülkenin güvenli olduğunu, İngiliz turistlerin bu ülkelere seyahat edebileceğine dair karar verildi. Bunlar, virüsü kontrol altına alan ülkelerdi. Türkiye de bu ülkelerden bir tanesiydi. Yani gidilebilecek yeşil ülkelerden bir tanesiydi ve Türkiye seyahat tavsiyemizde yerini aldı."

Chilcott, karantina uygulamalarını da gözden geçirdiklerini, ilk grupta yer alan Türkiye'ye seyahat edecek İngiliz turistlerin tatilden dönünce karantinaya alınmayacağını bildirdi.

İngilizlerin Türkiye'ye gelmeleri için kapıların açık olduğunu vurgulayan Chilcott, "İngiltere'den 15 Temmuz'da uçuşlar başlamıştı. Antalya ve Muğla Dalaman'a yoğun geliyorlar. İngiliz turistler Türkiye'de tatil yapmaktan mutlu. Şu ana kadar hiçbir İngiliz turistten şikayet almadık. Türkiye'de turizm sektöründe verilen hizmet kalitesi çok yüksek. Bir haftada, birkaç bin İngiliz geldi." ifadelerini kullandı.