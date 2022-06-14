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Gündem İngiltere'nin Ankara büyükelçiliği tutuştu!
Gündem

İngiltere'nin Ankara büyükelçiliği tutuştu!

İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden gıda krizine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaparak Kremlin'i hedef gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 17:16:00 -
İngiltere'nin Ankara büyükelçiliği tutuştu!

 YENİ AKİT / ANKARA 

İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden gıda krizine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Büyükelçilik tarafından Kremlin yönetiminin gıdayı silah olarak kullandığı ifade edildi.

Yapılan paylaşımda, “Gıda hiçbir zaman bir silah olmamalıdır. Kremlin'in savaş seçimi veya bölgesel hırsları yüzünden insanlar açlık çekmemelidir. Tüm dünya ülkeleri küresel gıda zincirine karşı yapılan bu saldırıya birlikte karşı durmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

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