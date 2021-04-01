İngiltere'den DTÖ'ye reform çağrısı

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Dünya Ticaret Örgütü’nün bugünün dünyasına uygun şekilde dönüştürülmesi, serbest ve adil ticaretin savunulması çağrısında bulundu.

İnternet üzerinden yapılan G7 Ticaret Bakanları Toplantısı’nın açılışında konuşan Bakan Truss, “Temelde, benzer fikirlere sahip demokrasilerimizin küresel ticaretin ruhu için verilen savaşı kazanması gerekiyor. DTÖ'nün dünyanın her yerinden insanlar için çalıştığından emin olmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Dünya Ticaret Örgütü’nde reform gereksinimi olduğuna işaret eden Truss, "Dünya Ticaret Örgütü çeyrek asrın üzerinde bir yaşa sahip ve Google daha henüz ilk internet sitesini kurmadan önce, 1995 yılında kuruldu.” ifadelerini kullandı.

Örgütün kurulduğu dönemde Çin ekonomisinin ABD ekonomisinin sadece onda biri seviyesinde olduğunu hatırlatan Truss, aradan geçen zamana rağmen örgütün halen eski dünyayı temsil etmeye devam ettiğini söyledi.

Truss, “1990’larda takılıp kalmak yerine, özellikle dijital ticaret, veri, çevre ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi alanlarında, dünyayı şimdi olduğu gibi yansıtmamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Dünya Ticaret Örgütü’nün tüm üyeleri için adil bir duruş sergilemediğinden emin olunması gerektiğini, anlaşmazlıkların çözümü için var olan sistemlerin yeniden şekillendirilmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Truss, adil olmayan endüstriyel teşviklerin ortadan kaldırılmasının ve şeffaflığın sağlanmasının gerektiğini kaydetti.

Toplantıya G7 ülkelerinin ticaret bakanlarının yanı sıra, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Başkanı Dr. Ngozi Okonjo-Iweala da katıldı.

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, The Financial Times Gazetesinde 31 Mart 2021 tarihinde yayımlanan röportajında ise İngiltere’nin küresel ortaklarının Çin’in adil olmayan ticaret uygulamalarına karşı sert bir tutum alması gerektiğini belirtmişti.