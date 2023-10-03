  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Bunu eken parayı buluyor! 500 milyon dolar getirisi var! Yurt dışına o kadar satıyor ki, üretici bile tadına bakamıyor

İstanbul'da toplu taşıma arızası! Metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı

O otomobil Türkiye'de! Tek şarjla 1000 km gidiyor

Bakan Yerlikaya duyurdu: 13 bin 440 personelle 466 operasyon

Türkiye'ye 13 bin kilometre uzaklıktaki ülkeye ANKA SİHA teklifi! Nefesler tutuldu, rekor bir satış gelebilir

Petrol emareleri üzerine bölgeye gidildi! Hemen sondaj yapılacak, müjde her an gelebilir

ALS sorularını örgüt mensuplarına dağıtan FETÖ'cülere eş zamanlı operasyonlar

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler

Baskı artıyor, altın fiyatları resmen çakıldı! Son 6 ayın en dip seviyesinden işlem görüyor
Dünya İngiltere'de vatandaşı çileden çıkaran karar
Dünya

İngiltere'de vatandaşı çileden çıkaran karar

Yeniakit Publisher
2023-10-03 10:16:00 -
İngiltere'de vatandaşı çileden çıkaran karar

İngiltere'de su firmaları, 110 milyar euroluk yatırımı faturalara yansıtacak.

İngiltere'de su firmaları 2030 yılına kadar su şebekesine 96 milyar sterlinlik (110 milyar eurodan fazla) yatırım yapılacağını ve bu dev masrafın faturalara yansıtılacağını duyurdu.

İngiliz su şirketlerini temsil eden ticaret birliği Water UK tarafından yapılan basın açıklamasına göre, altyapı modernize çalışmaları kapsamında arzı güvence altına almak için on yeni rezervuar inşa edilmesi, son on yıla kıyasla sızıntıların dörtte bir oranında azaltılması için 11 milyar sterlinlik yatırım yapılması öngörülüyor.

Sektörde bugüne kadarki "en büyük yatırım"a imza atıldığını belirten Water UK, böylece mevcut kapasitenin "neredeyse iki katına" çıkarılacağını belirtti.

Water UK ayrıca atık su deşarjlarının "önemli ölçüde azaltılması" için de yatırımın gerekli olduğunu kaydetti.

İngiliz su sektörü, 19. yüzyılın sonlarından kalma kanalizasyon sistemine yatırım yapılmaması nedeniyle nehirlere ve denize büyük miktarlarda atık su boşaltılmasından dolayı büyük eleştirilere maruz kalıyordu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Su şirketlerini denetleyen kurum Ofwat, su ve kanalizasyon sızıntılarının durdurulması konusunda "yavaş ilerleme" kaydeden su şirketlerinin müşterilerine toplam 114 milyon sterlin (132 milyon euro) ödeme yapmasına karar verdi.

Water UK, devasa yatırımın finansmanı için 10 yıl boyunca fatura başına yansıyacak miktarın ayda ortalama 13 sterlin (15 euro) olacağını belirtti.

Kaynak: Euronews

İngiltere'de 300 yıllık dünyaca ünlü bir tarihi çınar ağacı: Metrelerce derinlikteki topraklarından bakın nasıl çıkarıldı!
İngiltere'de 300 yıllık dünyaca ünlü bir tarihi çınar ağacı: Metrelerce derinlikteki topraklarından bakın nasıl çıkarıldı!

Dünya

İngiltere'de 300 yıllık dünyaca ünlü bir tarihi çınar ağacı: Metrelerce derinlikteki topraklarından bakın nasıl çıkarıldı!

İngiltere plastik kullanımına savaş açtı
İngiltere plastik kullanımına savaş açtı

Dünya

İngiltere plastik kullanımına savaş açtı

Polonya'da İngiltere'nin savaş uçağı konuşlandırıldı! Sürpriz yeni bir gelişme!
Polonya'da İngiltere'nin savaş uçağı konuşlandırıldı! Sürpriz yeni bir gelişme!

Dünya

Polonya'da İngiltere'nin savaş uçağı konuşlandırıldı! Sürpriz yeni bir gelişme!

İngiltere'de geceyi aydınlatan patlama
İngiltere'de geceyi aydınlatan patlama

Dünya

İngiltere'de geceyi aydınlatan patlama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23