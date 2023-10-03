İngiltere'de vatandaşı çileden çıkaran karar

İngiltere'de su firmaları 2030 yılına kadar su şebekesine 96 milyar sterlinlik (110 milyar eurodan fazla) yatırım yapılacağını ve bu dev masrafın faturalara yansıtılacağını duyurdu.

İngiliz su şirketlerini temsil eden ticaret birliği Water UK tarafından yapılan basın açıklamasına göre, altyapı modernize çalışmaları kapsamında arzı güvence altına almak için on yeni rezervuar inşa edilmesi, son on yıla kıyasla sızıntıların dörtte bir oranında azaltılması için 11 milyar sterlinlik yatırım yapılması öngörülüyor.

Sektörde bugüne kadarki "en büyük yatırım"a imza atıldığını belirten Water UK, böylece mevcut kapasitenin "neredeyse iki katına" çıkarılacağını belirtti.

Water UK ayrıca atık su deşarjlarının "önemli ölçüde azaltılması" için de yatırımın gerekli olduğunu kaydetti.

İngiliz su sektörü, 19. yüzyılın sonlarından kalma kanalizasyon sistemine yatırım yapılmaması nedeniyle nehirlere ve denize büyük miktarlarda atık su boşaltılmasından dolayı büyük eleştirilere maruz kalıyordu.

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Su şirketlerini denetleyen kurum Ofwat, su ve kanalizasyon sızıntılarının durdurulması konusunda "yavaş ilerleme" kaydeden su şirketlerinin müşterilerine toplam 114 milyon sterlin (132 milyon euro) ödeme yapmasına karar verdi.

Water UK, devasa yatırımın finansmanı için 10 yıl boyunca fatura başına yansıyacak miktarın ayda ortalama 13 sterlin (15 euro) olacağını belirtti.

Kaynak: Euronews