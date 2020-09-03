  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere'de koronavirüs alarmı
Dünya

İngiltere'de koronavirüs alarmı

İngiltere'de son 24 saat içinde 1735 koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle son 3 ayda görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 22:04:00 -
İngiltere'de koronavirüs alarmı

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 41 bin 527'ye çıktı.

Son 24 saatte 1735 yeni koronavirüs vakası tespit edilen İngiltere'de bu 1805 vakanın saptandığı 4 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük rakam olurken, toplam vaka sayısı ise 340 bin 411'e çıktı.

Ölü sayısı ilanında değişikliğe gidildi

İngiltere'de günlük ölü sayılarının koronavirüs testi pozitif çıkan tüm hastalar üzerinden hesap edildiği, test tarihi ile ölüm tarihi arasında geçen sürenin hesaba katılmadığı ve günlük ölü sayılarının çarpıtılabileceğine yönelik iddialar dillendirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Litresi 10 milyon dolar! Geçimi akrepten sağlıyor
Ekonomi

Litresi 10 milyon dolar! Geçimi akrepten sağlıyor

Akrep zehrinin litre fiyatının uluslararası piyasada 10 milyon doları bulduğunu ifade eden Ali Yılmaz isimli vatandaş, sıvının koronavirüs t..
T24'ten 'bu kadar da olmaz' dedirten haber
Gündem

T24'ten 'bu kadar da olmaz' dedirten haber

Türkiye'nin yararına olan her şeye muhalefet eden T24 sitesi, tarihi doğalgaz keşfi için 'iklimi bozacak' şeklinde bir haber yaptı. Haber, '..
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yarın tüm Türkiye'de...
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yarın tüm Türkiye'de...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yarın tüm Türkiye'de kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirileceği duyuruldu. ..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı