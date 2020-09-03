İngiltere'de koronavirüs alarmı

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 41 bin 527'ye çıktı.

Son 24 saatte 1735 yeni koronavirüs vakası tespit edilen İngiltere'de bu 1805 vakanın saptandığı 4 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük rakam olurken, toplam vaka sayısı ise 340 bin 411'e çıktı.

Ölü sayısı ilanında değişikliğe gidildi

İngiltere'de günlük ölü sayılarının koronavirüs testi pozitif çıkan tüm hastalar üzerinden hesap edildiği, test tarihi ile ölüm tarihi arasında geçen sürenin hesaba katılmadığı ve günlük ölü sayılarının çarpıtılabileceğine yönelik iddialar dillendirilmişti.