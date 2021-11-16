  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İngiltere tarihi skorla bileti aldı, İtalya play-off'lara kaldı
Spor

İngiltere tarihi skorla bileti aldı, İtalya play-off'lara kaldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C, F ve I gruplarında son karşılaşmalar yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 10:20:00 -
İngiltere tarihi skorla bileti aldı, İtalya play-off'lara kaldı

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının 2. gününde, C, F ve I gruplarındaki maçlar oynandı.

İsviçre, ağırladığı Bulgaristan'ı 4-0 yenerek C Grubu'nu zirvede bitirdi ve finallere doğrudan gidecek ekipler arasına girdi. Kuzey İrlanda ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya ise ikinci olarak play-off'lara kaldı.

İngiltere ve Polonya'nın play-off'ları garantilediği I Grubu'nun son haftası, tarihi bir skora sahne oldu. Konuk olduğu San Marino'yu 10-0 mağlup eden İngiltere, grup lideri olarak Katar 2022'ye katılmaya hak kazandı.

Harry Kane'in 2'si penaltıdan 4 gol kaydettiği mücadelede İngiltere, 1964'te ABD'yi 10-0 yendiği karşılaşmadan bu yana ilk kez bir rakibine 10 gol attı.

Sıralamanın son maçlar öncesi netleştiği F Grubu'nu, Danimarka ilk, İskoçya 2. sırada bitirmişti. Avusturya da UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirenler arasından elemelerde ilk ikiye giremeyen en iyi iki takım kontenjanından play-off'lara yükselmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet Başkanı'nı öldüren katillerden birisi İstanbul'da yakalandı
Gündem

Devlet Başkanı'nı öldüren katillerden birisi İstanbul'da yakalandı

İstanbul Havalimanında yapılan operasyonda, ABD'den gelip ülkemizi transit olarak kullandıktan sonra Ürdün’e gidecek olan ve Interpol tarafı..
Şıhıl mahşi tarifi, nasıl yapılır? Kolay şıhıl mahşi tarifi
Kadın - Aile

Şıhıl mahşi tarifi, nasıl yapılır? Kolay şıhıl mahşi tarifi

Hatay’da yapılan bu dolma, dolmaların şahı olarak adlandırılır.
Altın almak isteyenler ve elinde altın bulunanlar dikkat! Çarpıcı iddia
Ekonomi

Altın almak isteyenler ve elinde altın bulunanlar dikkat! Çarpıcı iddia

Teknik Analiz Uzmanı Tunç Şatıroğlu, altına yatırım yapmak isteyenleri ve elinde altın olanları uyardı, iddialarını paylaştı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay