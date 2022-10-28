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Dünya İngiltere parlamenter sistemi sorguluyor
Dünya

İngiltere parlamenter sistemi sorguluyor

İngiltere'de iki ay içinde üçüncü bir ismin başbakanlık koltuğuna oturması demokrasi tartışması yarattı. Ülkede bir an önce genel seçime gidilmesini talep edenlerin başlattığı kampanyada 1 milyona yakın imza toplandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 15:46:00 -
İngiltere parlamenter sistemi sorguluyor

İngiltere siyaseti baş döndürücü bir hızda ilerliyor. Yalnızca iki ayda üçüncü başbakan iktidarda.

İngiltere'de en büyük tartışma konularından biri "Rishi Sunak’a kim oy verdi?" oldu.

İngiltere halkı oy vermediği başbakandan şikayetçi. İktidar partisinin başbakanı seçmesinin ardından muhalefet erken seçim istiyor.

İngiliz parlamenter sistemi sorgulanıyor.

İmza kampanyası başlatıldı

Ülkede bir an önce genel seçimlere gidilmesini talep edenler imza kampanyası başlattı.

Son verilere göre 890 binden fazla imza toplanmış durumda.

Muhalefetteki İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti ve parlamentodaki üçüncü büyük grup olan İskoç Ulusal Partisi de genel seçime gidilmesi taleplerini dile getirdi.

Başbakanı halkın seçmemesi İngiliz basınında eleştiriliyor

Independent gazetesi “Muhafazakar Partili 202 milletvekili Rishi Sunak’ın başbakan olmasını sağladı. Ama 425 bini aşkın okuyucumuz genel seçim istiyor” ifadelerini kullandı.

Geleneksel olarak İşçi Partisi’ni destekleyen Daily Mirror'da “Yeni bir seçilmemiş başbakan: Sana kim oy verdi?” manşetini attı.

İngiltere için ilk değil

Demokrasinin beşiği olarak kabul edilen İngiltere’de seçime gitmeksizin atanmış bir başbakanın iktidarı ilk kez görülmüyor.

2016’da Başbakan David Cameron, Brexit referandumunda AB’den ayrılma kararının çıkmasının ardından görevinden istifa etmiş, yerine Theresa May başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

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