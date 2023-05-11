İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa beklentileri doğrultusunda, Mayıs 2023'te banka faizini 25 baz puan artırarak %4,5'e yükseltti ve art arda on ikinci oran artışı oldu. Merkez bankası çift haneli enflasyonla savaşmaya devam ederken, borçlanma maliyetleri 2008'den beri görülmeyen taze yüksek seviyelerinde.

BoE, politika açıklamasında, "Daha kalıcı baskılara dair kanıt olsaydı, o zaman para politikasının daha fazla sıkılaştırılması gerekirdi" dedi.

İngiltere Merkez Bankası "Enflasyon tahmini üzerindeki riskler önemli ölçüde yukarıya doğru eğildi." dedi.

BoE tahminleri, piyasa faiz oranlarına ve modal tahmine dayalı olarak enflasyonun 2023'ün 4. çeyreğine kadar yüzde 5,12'ye düştüğünü gösteriyor. Şubat tahmini yüzde 3,92 seviyesindeydi.

BOE ortalama TÜFE tahmini, TÜFE'yi üç yıl içinde yüzde 2 olarak gösteriyor ve bu da merkezi tahmin için yukarı yönlü riskler gösteriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

PİYASA TEPKİSİ

Sterlin dolar paritesi, ani tepkiyle günlük dip seviyelerinden toparlandı ve en son 1,2600 üzerinde işlem gördü.