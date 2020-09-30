İngiltere Lig Kupası'nda 4 takım çeyrek finale yükseldi
ANKARA (AA) - İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonunda Newcastle United, Manchester City, Everton ve Manchester United, çeyrek finale yükseldi.
Tek maç eleme usulü oynanan kupanın 4. turunda, 4 maç sona erdi.
Öne çıkan karşılaşmada, Manchester City, 35. ve 49. dakikalarda Raheem Sterling, 65. dakikada Ferran Torres'in golleriyle Burnley'yi 3-0 mağlup ederek tur atladı.
Manchester City'nin yanı sıra Newcastle United, Everton ve Manchester United adlarını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.
- Sonuçlar:
Newport County-Newcastle United: 1-1 (Penaltılarda 5-4 Newcastle United)
Burnley-Manchester City: 0-3
Everton-West Ham United: 4-1
Brighton & Hove Albion-Manchester United: 0-3