İngiltere ile diyalog atağı

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen forumunda konuşan TBCCI Yönetim Kurulu Başkanı Alderman Emma Edhem, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasının ardından bazı fırsatlar oluşacağına söyledi. Emma Edhem, “AB’den çıkmamızla birlikte İngiltere’nin bağımsız bir ticari politika geliştirecek olması bunun temel sebeplerinden bir tanesi. Özellikle İngiltere’nin temel amacı mevcut ticari ilişkilerimizi ve gelecekteki ticari ilişkilerimizi mümkün olduğu kadar geliştirmek” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut da “İngiliz yatırımcıları Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Burada muazzam fırsatlar bulunuyor” dedi. Özellikle Brexit’in getirdiği bazı muğlaklıklar bulunduğunu ifade eden Ermut, “Bu tür muğlaklıklar, endişelerin yanında fırsatlar da getiriyor” şeklinde konuştu.

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür ise “İngiltere’nin diğer ülkelerle yapacağı anlaşmalara Türkiye’nin ticari ortak olarak katılması iki tarafın da menfaatine olacaktır” ifadesini kullandı.