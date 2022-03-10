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Dünya İngiltere, 7 Rus oligarkın 15 milyar sterlin değerindeki varlığının dondurulmasına karar verdi
Dünya

İngiltere, 7 Rus oligarkın 15 milyar sterlin değerindeki varlığının dondurulmasına karar verdi

İngiliz hükümeti, 7 Rus oligarkın ülkedeki varlıklarının dondurulmasına ve seyahatlerinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 14:21:00 -
İngiltere, 7 Rus oligarkın 15 milyar sterlin değerindeki varlığının dondurulmasına karar verdi

İngiliz futbol takımı Chelsea FC'ye ek olarak Evraz ve Norisk Nickel şirketlerinin de sahibi olan Rus oligark Roman Abromavich'in adı yaptırım listesinin ilk sırasında yer aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, yaptırımların uygulanacağı diğer oligarklar arasında En+ Group hisssedarı Oleg Deripaska, Rosnef Üst Yöneticisi Igor Sechin, VTB Bank Başkanı Andrey Kostin, Gazprom Üst Yöneticisi Alexei Miller, enerji boru hattı alanında çalışan Rus kamu şirketi Transneft'in Başkanı Nikolai Tokarev ve Bank Rossiya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Dmitri Lebedev'in olduğu bildirildi.

Söz konusu oligarkların Kremlin'e en yakın isimler olduğu belirtilen açıklamada, dondurulacak toplam varlıkların değerinin yaklaşık 15 milyar sterlini bulduğu bildirildi.

Açıklamada, 7 olgiarkın tüm varlıklarının dondurulmasına ek olarak, İngiltere'ye seyahat etmelerinin, şirketleri ile herhangi bir İngiliz şirketinin ya da vatandaşının iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Abromovich'in sahibi olduğu futbol kulübü Chelsea'nin sadece tek başına değerinin 9 milyar sterlinden fazla olduğu aktarılan açıklamada, Oleg Deripaska'nın ise toplam varlığının yaklaşık 2 milyar sterlin olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Putin'in Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırısını destekleyenler için güvenli bir liman olamaz." ifadesini kullandı.

Son yaptırımların, İngiltere'nin Ukrayna halkına verdiği sarsılmaz desteğin son adımı olduğunu belirten Johnson, "Sivillerin öldürülmesine, hastanelerin yıkılmasına ve egemen müttefiklerin yasa dışı işgaline olanak sağlayanların peşine düşerken acımasız olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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