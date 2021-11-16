İngiltere 57 yıl sonra gol olup yağdı

2022 Dünya Kupası'na gitmeyi daha önce garantileyen İngiltere, elemelerin son maçında San Marino'nun konuğu oldu.

Bir önceki maçta Arnavutluk'u 5-0 mağlup eden İngiltere, San Marino deplasmanında gole doymadı.

İngiltere rakibini 10-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

İngiltere adına ilk yarıda 4 gol kaydeden Harry Kane geceye damga vurdu. Kane, İngiltere adına üst üste iki maçta hat-trick yapan dördüncü futbolcu oldu. Yıldız futbolcu ayrıca 2021 yılı içinde ülkesi adına 13 gole ulaştı ve bir takvim yılı içinde en fazla milli gol atan İngiliz futbolcu oldu.

İngiltere'ye galibiyeti getiren diğer golleri Harry Maguire, Emile Smith Rowe, Bukayo Saka, Tyrone Mings, Tammy Abraham ve kendi kalesine Filippo Fabbri'den geldi.

İngiltere bu sonucun ardından grubu 26 puanla zirvede bitirdi. San Marino ise elemeleri puansız tamamladı.

Öte yandan İngiltere 57 yıl sonra ilk kez 10 gollü bir galibiyet elde etti. 1964 yılında İngiltere, ABD'yi 10-0 mağlup etmişti.