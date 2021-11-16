  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İngiltere 57 yıl sonra gol olup yağdı
Spor

İngiltere 57 yıl sonra gol olup yağdı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ni San Marino'da kapatan İngiltere rakibine acımadı. İngilizler, San Marino'yu 10-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 01:06:00 -
İngiltere 57 yıl sonra gol olup yağdı

2022 Dünya Kupası'na gitmeyi daha önce garantileyen İngiltere, elemelerin son maçında San Marino'nun konuğu oldu.

Bir önceki maçta Arnavutluk'u 5-0 mağlup eden İngiltere, San Marino deplasmanında gole doymadı.

İngiltere rakibini 10-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

İngiltere adına ilk yarıda 4 gol kaydeden Harry Kane geceye damga vurdu. Kane, İngiltere adına üst üste iki maçta hat-trick yapan dördüncü futbolcu oldu. Yıldız futbolcu ayrıca 2021 yılı içinde ülkesi adına 13 gole ulaştı ve bir takvim yılı içinde en fazla milli gol atan İngiliz futbolcu oldu.

İngiltere'ye galibiyeti getiren diğer golleri Harry Maguire, Emile Smith Rowe, Bukayo Saka, Tyrone Mings, Tammy Abraham ve kendi kalesine Filippo Fabbri'den geldi.

İngiltere bu sonucun ardından grubu 26 puanla zirvede bitirdi. San Marino ise elemeleri puansız tamamladı.

Öte yandan İngiltere 57 yıl sonra ilk kez 10 gollü bir galibiyet elde etti. 1964 yılında İngiltere, ABD'yi 10-0 mağlup etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ elebaşı Gülen'in son hali ortaya çıktı!
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'in son hali ortaya çıktı!

ABD'de yaşayan FETÖ üyesi Gülşah Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in son halini paylaştı. Çavuşo..
Pişmaniye kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişmaniye kurabiyesi
Kadın - Aile

Pişmaniye kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişmaniye kurabiyesi

Pişmaniye kurabiyesi öyle lezzetlidir ki yedikçe yemek istersiniz.
Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye transfer başladı
Teknoloji

Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye transfer başladı

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, S-400 savunma füzelerinin bazı parçalarının Türkiye'de üret..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay