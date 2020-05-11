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Gündem

İngilizlerden çarpıcı analiz: Türk SİHA'ları bölgedeki dengeleri değiştirdi

İngiltere merkezli Economist gazetesinde yer alan haberde, Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Libya'daki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Trablus'un batısında ve güneydoğusunda başlattığı operasyonlarda Türkiye'nin de desteği ile başarılı olduğunu belirtildi. Bu operasyonlar kapsamında darbeci general Hafter'in güç kaybettiği bildirildi. Haberde ayrıca "Türk İHA ve SİHA'ları bölgedeki dengeleri değiştirdi" ifadeleri yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:09:00 - 2020-05-11 15:11:25
İngilizlerden çarpıcı analiz: Türk SİHA'ları bölgedeki dengeleri değiştirdi

İngiltere’nin başkenti Londra’da merkezi bulunan Economist gazetesi, 6 yıldır süren Libya iç savaşında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in güç kaybettiğini duyurdu.

Gazetenin, "Halife Hafter zemin kaybediyor" başlığıyla yayınladığı haberinde, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) başlattığı ve Türkiye’nin de destek verdiği operasyonlarda Surman, Sabratha, Al Ajaylat gibi bölgelerin Hafter milislerinden kurtarılması ve Tunus-Libya sınırının güvence altına alınmasıyla birlikte, Terhune’ye başlatılan ikinci operasyonun ardından Hafter için kritik öneme sahip olduğu ifade edilen Vatiyye Askeri Üssü’ne başlatılan operasyonla birlikte Hafter’in zemin kaybettiği ifade edildi.

"Türk SİHA'ları Hafter'e güç kaybettiriyor"

Gazetedeki haberde, Hafter’in Mısır, Fransa, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden destek gördüğü, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ittifaklara karşı mücadele ederek UMH ile Libya Mutabakatı’nı imzaladığı ifade edildi.

Mutabakatın ardından UMH’nin bahsi geçen operasyonları ve Türk dronelarının Hafter’e ait ikmal noktalarını hedef almasıyla birlikte, Hafter’in güç kaybettiği belirtildi. Haberde ayrıca "Türk İHA ve SİHA'ları bölgedeki dengeleri değiştirdi" ifadeleri yer alıyor.

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Yorumlar

vedat uşaklıgil ataseven

SELCUK BAYRAKTAR DESTAN YAZIYOR , CHP DE KUDURMUŞ K.PEKLERİ KISKANDIRICAK SEKİLDE SALDIRIYOR.
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