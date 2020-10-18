  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Türk Telekom: 95 - Büyükçekmece Basketbol: 89

Yeniakit Publisher
2020-10-18 20:32:24 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Türk Telekom: Muhammed Mustafa Baygül 14, Dekker 18, Mcintyre 23, Wiltjer 17, Eric 20, Samet Geyik 3, Gani Erdi Gülaslan, Can Korkmaz, Göktuğ Baş

Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 6, Anderson 27, Farrell 11, Elridge 18, Mert Celep 7, Ömer Utku Al 8, Oliver 8, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4, Atakan Erdek,

1. Periyot: 22-17

Devre: 40-41

3. Periyot: 53-58

Normal süre: 81-81

5 faulle çıkanlar: 37.13 Olaseni, 38.31 Eldridge, 40.35 Oliver, 44.41 Farrell (Büyükçekmece Basketbol)


ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Türk Telekom, normal süresi 81-81 biten maçta, Büyükçekmece Basketbol'u sahasında, uzatma periyodunda 95-89 mağlup etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KYK borçları siliniyor mu? Talimatı Erdoğan verdi
Gündem

KYK borçları siliniyor mu? Talimatı Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecinin neden olduğu maddi hasarı onarmak için geniş kapsamlı bir çalışma yapılması talimatını verdi. Yakla..
KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!
Gündem

KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,74’ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Toplantıya katılmışlardı! AB'ye şok
Dünya

Toplantıya katılmışlardı! AB'ye şok

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’ın katıldıkları AB Dışişleri Konseyi toplantısın..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay