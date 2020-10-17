  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 91 - Galatasaray: 82

Yeniakit Publisher
2020-10-17 18:42:28 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Fethiye Beşkaza

Hakemler: Kerim Baki, Kağan Büyükçil, Serhat Büker

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 25, Abu 21, Barış Hersek, Frazier 13, Cook 11, Caner Ercan, Polat Kaya 2, Atkins 15, Fırat Töz, Erdem İlter 4

Galatasaray: Hamilton 18, Yiğit Arslan 9, Macon 11, Ragıp Berke Atar, 9, Motum 11, Barış Ermiş 7, Hunter 4, Williams 11, Ayberk Olmaz, Göksenin Köksal 2

1. Periyot: 21-25

Devre: 41-52

3. Periyot: 64-67

Norman süre: 82-82

MUĞLA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, normal süresi 82-82 berabere tamamlanan maçta, Galatasaray’ı uzatma bölümü sonunda 91-82 yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakanlıktan tarihi keşif açıklaması
Gündem

Bakanlıktan tarihi keşif açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Azerbaycan dünyaya duyurdu: SU-25 savaş uçağını düşürdük
Dünya

Azerbaycan dünyaya duyurdu: SU-25 savaş uçağını düşürdük

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.
Nejat İşler'in skandalı patlak verdi
Gündem

Nejat İşler'in skandalı patlak verdi

Oyuncu Nejat İşler hakkında 15 Temmuz'da yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay