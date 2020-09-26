  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Galatasaray: 56 - Anadolu Efes: 80

Yeniakit Publisher
2020-09-26 19:26:55 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Ali Köseoğlu

Galatasaray: Macon 21, Yiğit Arslan 3, Motum 10, Ayberk Olmaz 2, Göksenin Köksal 2, Hamilton 5, Hunter 3, Williams 10

Anadolu Efes: Singleton 9, Tolga Geçim 8, Micic 11, Dunston 10, Simon 12, Yiğitcan Saybir 6, Doğuş Balbay 4, Erten Gazi 2, Sertaç Şanlı 18, Anderson

1. Periyot: 20-20

Devre: 31-35

3. Periyot: 42-52


İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan karşılaşmada Anadolu Efes, Galatasaray'ı 80-56 mağlup etti.

Galatasaray'ın hücumda etkili olduğu dakikalarda rakibinin savunma hatalarından yararlanarak aranın açılmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 7. dakikada sarı-kırmızılıları yakaladı: 13-13. Tolga Geçim'in üç sayılık basketiyle maçta ilk kez öne geçen lacivert-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamadı ve ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sona erdi.

İkinci periyotta yaptığı etkili savunma ile sarı-kırmızılıların sayı bulmasını zorlaştıran Anadolu Efes, hücumda yakaladığı fırsatları değerlendirdi. 16. dakikada farkı 9 sayıya (33-24) yükselten lacivert-beyazlı ekip, pota altındaki performansıyla üstünlüğünü korusa da Galatasaray son anlarda bulduğu basketlerle arayı kapattı. Anadolu Efes devreye 35-31 önde girmeyi bildi.

Üçüncü periyoda Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada Micic'in basketiyle farkı yeniden 9 sayıya (42-33) yükseltti. Savunmadaki sert oyunuyla Galatasaray'ın farkı kapatma çabalarını boşa çıkaran lacivert-beyazlı ekip, rakibinin boyalı alanda sayı üretmesini de engelledi ve son çeyreğe 52-42 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte 7-0'lık seri yakalayarak 33. dakikada farkı 17 sayıya (61-44) yükselten Anadolu Efes, kalan bölümde temposunu düşürse de aranın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 80-56 kazandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batıcı yaşam biçiminin son kurbanı Kübra Boyraz oldu
Gündem

Batıcı yaşam biçiminin son kurbanı Kübra Boyraz oldu

Gittiği güzellik salonunda botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada, sözde güzell..
RTÜK'ten Halk TV açıklaması
Medya

RTÜK'ten Halk TV açıklaması

­RTÜK, Halk TV'ye verilen yayın durdurma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararlarının yargı tarafından kaldırıldığını belirterek, kurulu..
İhbara giden ekipler saldırıya uğradı! Yaralı polisler ve bekçiler var
Yerel

İhbara giden ekipler saldırıya uğradı! Yaralı polisler ve bekçiler var

Bolu'da iki grup arasında çıkan kavga için yapılan ihbara giden polis ekipleri, kavgayı ayırmak isterken alkollü olduğu öğrenilen kişilerin ..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı